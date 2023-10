POL-PPMZ: Streit unter Jugendlichen eskaliert

Mainz - Mombach (ots) - Am Donnerstagvormittag zwischen 9 und 13 Uhr kam es zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Fahrengrund" in Mainz-Mombach. In Abwesenheit der Anwohner verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und entwendeten dort Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen ...

