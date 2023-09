Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Mombach; Wohnungseinbruch am helllichten Tag

Mainz - Mombach (ots)

Am Donnerstagvormittag zwischen 9 und 13 Uhr kam es zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Fahrengrund" in Mainz-Mombach. In Abwesenheit der Anwohner verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und entwendeten dort Bargeld und Schmuck.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder verdächtige Personen gesehen haben, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Präventionshinweise sind unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ zu finden

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell