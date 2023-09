Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz Gonsenheim - Trickdiebstahl beim Geldwechseln

Mainz (ots)

Hilfsbereit wollte ein 77-Jähriger in Mainz-Gonsenheim der Bitte 2 Euro zu wechseln, nachkommen und wurde dabei dreist bestohlen. Am Dienstagmorgen, gegen 10 Uhr stand der Gonsenheimer mit seinem Auto in der Nerotalstraße, als ein Mann, etwas dreist, eine 2 Euro Münze auf die Armlehne der halboffenen Autotür legte und um ein Wechseln bat. Dieser Bitte kam der 77-Jährige nach und hielt dazu sein Portmonee in der Hand. In dessen Münzfach griff der unbekannte Täter, entnahm eine 1 Euro Münze und etwas Kleingeld. Kurz darauf bemerkte der Geschädigte das Fehlen des kurz zuvor bei einer Bank abgehobenen Geldes in dreistelliger Höhe. Ob der Täter den Geschädigten bereits in der Bank beobachtet hat und ihm folgte oder später zufällig auswählte ist Gegenstand der Ermittlungen. Er wird als ca. 40 Jahre alt und 1.70 bis -1.80 m groß beschrieben. Er habe kurze Haare und helle Haut gehabt und sei mit einem beigen Anzug oder ähnlichem bekleidet gewesen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

