Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Laubenheim - versuchte Einbrüche in soziale Einrichtungen

Mainz (ots)

Am Mittwochmorgen sind mehrere versuchte Einbrüche in verschiedene soziale Einrichtungen in Laubenheim festgestellt worden. Den bislang unbekannten Täter gelang es nicht in die Kindertagesstätte in der Möhnstraße sowie dem Jugendzentrum in der Oppenheimer Straße einzubrechen. Dennoch verursachten sie hohen Schaden, da sie mehrere Fenster zerstörten. Allerdings gelang es ihnen in das Innere des Pfarramtes zu kommen. Dort öffneten sie diverse Schränke und entwendeten Wertgegenstände. Zuletzt kam es in Mainz Gonsenheim zu vier Einbrüchen. Ob diese Taten in Zusammenhang stehen ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Mainz hat diese übernommen. Wer sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen oder vermeintlichen Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

