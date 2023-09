POL-PPMZ: Mainz - Bretzenheim - Einbruch in Einfamilienhaus während Urlaub

Mainz (ots) - Dank einer Meldung konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die vermisste Person bereits aufgefunden wurde und sich in medizinischer Obhut befindet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mainz Pressestelle Telefon: 06131/653045 E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.mainz Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung ...

mehr