Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Polizei ermittelt nach Unfall am Lindenweg

Brüggen (ots)

Bereits am 15.09.2023 ereignete sich in Brüggen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriger Junge aus Brüggen verletzt wurde. Er war gegen 12.00 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Lindenweg aus Richtung Birkenweg unterwegs. Als er die Einmündung zum Kesseler Weg passierte, bog von dort aus ein Auto in Richtung Platanenweg ab und nahm dem Jungen offenbar die Vorfahrt - an der Einmündung gilt rechts vor links. Zu einem Zusammenstoß mit dem Auto kam es nicht. Der 10-Jährige, bremste, stürzte und zog sich eine Armfraktur zu. Das Auto fuhr in Richtung Platanenweg weiter. Bei dem Auto könnte es sich möglicherweise um einen dunklen Mercedes mit MG-Kennzeichen gehandelt haben. Am Steuer saß möglicherwiese ein Mann zwischen 40 und 50 Jahren. Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet um Hinweise auf den flüchtigen Wagen. Hinweise über die 02162/377-0. /wg (935)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell