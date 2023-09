Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Boisheim: Lebensgefährlich verletzter Mann - Zeugensuche

Viersen-Boisheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde gegen 16.30 Uhr der Rettungsdienst in Viersen darüber informiert, dass ein schwerverletzter Mann im Bereich des Bahnhofs in Boisheim liegen würde. Die Rettungskräfte fanden den Mann blutüberströmt und brachten ihn ins Krankenhaus, es besteht Lebensgefahr. Noch ist völlig unklar, wie sich der Mann, ein 61-jähriger Viersener sri-lankischer Herkunft, die schweren Verletzungen zuzog. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Die Rettungskräfte fanden den Mann auf dem Fußweg zwischen der Bahnschranke an der Nettetaler Straße und dem Bahnhof Boisheim. Der Mann hat einen dunklen Teint, lichte dunkle Haare und einen Oberlippenbart. Bekleidet war er mit einer hellen Jeanshose, einer dunkelgrünen Windjacke und mit hellbraunen Sneakers. Bei sich hatte er einen schwarzen Rucksack. Die Kripo fragt: Wer hat den 61-Jährigen in der Zeit vor 16.30 Uhr in Boisheim gesehen? War er alleine unterwegs oder waren möglicherweise andere Personen bei ihm? War er zu Fuß unterwegs? Aus welcher Richtung ging er möglicherweise auf dem Fußweg? Solche und andere Fragen beschäftigen nun die Ermittler. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 1 in Dülken über die 02162/377-0. /wg (933)

