FW-AR: HAUPTAMTLICHE KRÄFTE BESUCHEN BESONDERES SEMINAR

Arnsberg (ots)

Am 11.09 fand ein besonderes Seminar für die Kollegen der hauptamtlichen Wachabteilungen im Terrazoo Rheinberg statt. Bei diesem Seminar ging es um das erkennen und die Handhabung von besonderen Reptilien und Spinnentieren. Nach einem theoretischen Teil ging es direkt in die Praxis, so hatten jeder einmal die Chance eine Python, Vogelspinne, Schildkröte und mehrere Echsenarten in die Hand zu nehmen.

Desweiteren wurden noch andere Spinnenarten und Skorpione vorgestellt. Im Anschluss konnte jeder einmal üben eine giftige Schlange zu sichern. So galt es eine Viper (Klapperschlange) und eine Kobra zu fangen, mittels Besen oder Schlangenhaken. Nach dem die Giftschlangen wieder sicher in ihrem Zuhause waren, durften die Kollegen sich bei dem Füttern von Kattas (Lemuren aus Madagaskar) wieder entspannen. Doch der ein oder andere Kollege hätte gerne einen flauschigen Katta mit zur Feuerwache genommen. Ein besonderer Dank geht an den Terrazoo Rheinberg für die gelungene Schulung.

