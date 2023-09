Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: JUGENDFEUERWEHR ÜBT ERNSTFALL AUF DEM BETRIEBSGELÄNDE DER WESTNETZ GMBH IN ARNSBERG

Arnsberg (ots)

Um für den Ernstfall bestens vorbereitet zu sein, führt die Arnsberger Jugendfeuerwehr regelmäßig in ungewöhnlichen Häuser und Räumlichkeiten Übungen durch. Aus dem Grund übte die Jugendfeuerwehr am ersten frühen Freitagabend des Septembers im Ausbildungszentrum der Westnetz GmbH in Arnsberg am Wintroper Weg.

Mit Hilfe von Nagelmaschinen wurde ein Brand in einer Waschhalle, die direkt an die Räumlichkeiten des Ausbildungszentrums angrenzen, simuliert. Nachdem sich die jungen Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehr schnell einen Überblick über die Situation verschafften, leiteten sie die Menschenrettung sowie die Brandbekämpfung ein. Zur weiteren Unterstützung, wie zum Beispiel der Wasserversorgung, rückten noch weitere jugendliche Feuerwehrkameraden aus den anliegenden Nachbarorten an. So waren insgesamt fast 65 Kräfte aus den Löschzügen Arnsberg, Bruchhausen/Niedereimer, Oeventrop und aus den Löschgruppen Breitenbruch, Wennigloh und Rumbeck, an der Übung beteiligt.

Westnetz unterstütze die Übung, indem sie Würstchen und kühle Getränkte zur Verfügung stellte. Zusätzlich konnten die Jugendlichen die Chance nutzen, sich über die Ausbildung bei der Westnetz zu informieren. In Arnsberg werden Ausbildungen im Bereich Elektronik*in für Betriebstechnik, Mechatronik*in, Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement (w/m/d) und die Einstiegsqualifikation "Ich pack ́ das!" angeboten.

Original-Content von: Feuerwehr der Stadt Arnsberg, übermittelt durch news aktuell