Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Auto kippt bei Unfall auf die Seite - Fahrerin leicht verletzt

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Am Donnerstagabend um kurz nach 18 Uhr ist ein Auto auf der Lehmkul in Elmpt bei einem Unfall auf die Seite gekippt.

Die Fahrerin, eine 77-Jährige aus Niederkrüchten, war unterwegs in Richtung Overhetfelder Straße. Für sie am linken Fahrbahnrand stand ein geparktes Auto. Sie fuhr an diesem vorbei, stieß aber mit der linken vorderen Ecke ihres Fahrzeugs mit dem geparkten Wagen zusammen.

Durch die Kollision stürzte ihr Auto auf die Seite. Die Frau wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt, musste aber von der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden, da sie ihn nicht mehr selbständig verlassen konnte. /hei (934)

