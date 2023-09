Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Budenheim - Ungewöhnliche Unfallflucht - Geschädigter folgt Verursacherin

Mainz (ots)

Während er am gestrigen Mittwoch, gegen 16 Uhr in der Postfiliale in Budenheim, Heidesheimer Straße stand, hört ein 33-jähriger Budenheimer die typischen Geräusche eines Verkehrsunfalls auf der Straße. Da dort sein Auto steht, geht er hinaus und sieht gerade noch wie ein PKW, welcher offensichtlich auf sein geparktes Auto geprallt war, wegfährt. Er folgt dem PKW sofort und kann auf dem Rewe Parkplatz in Budenheim die Fahrerin ansprechen. Diese ignoriert dies jedoch und fährt weiter. Kurz darauf treffen Polizeibeamte die Fahrerin vor ihrer Wohnanschrift an. In der Nähe parkt ihr PKW und weist frische, mit den Schäden am Auto des 33-Jährigen übereinstimmende Unfallspuren auf. Die 62-jährige Fahrerin gibt zwar an, gefahren zu sein, aber keinen Unfall gehabt zu haben. Sie verneint auch Alkohol getrunken zu haben, obwohl sie deutliche Anzeichen dafür zeigte. Ein kurz danach durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Ihr Führerschein wurde sichergestellt, der Schlüssel an Angehörige übergeben. Sie muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht und Trunkenheit im Verkehr rechnen.

