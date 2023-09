Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Dreister Diebstahl aus Bürogebäude

Mainz (ots)

Mit der simplen Frage nach dem Weg zu den Aufzügen verschafft sich am Mittwochmittag gegen 12 Uhr ein ca. 30-Jähriger Mann unauffälligen Zugang zu einem Bürogebäude in der Mainzer Neustadt. Kurz darauf verlässt er dieses schon wieder, fragt beim Verlassen des Gebäudes nach dem Weg zum Hauptbahnhof und erwirkt damit den Eindruck eines regulären "Kunden". Als ein Mitarbeiter aus seiner Mittagspause in sein Büro im dritten Obergeschoss stellt dieser aber fest, dass aus diesem und dem Nebenzimmer mehrerer Mobiltelefone und Geldbörsen entwendet worden sind. Der mögliche Täter wird als ca. 30 Jahre alt, 1,75 m groß mit blonden Haaren und hellen Augen beschrieben. Er trug helle Kleidung und eine helle Mütze. Die Polizeiinspektion Mainz 2 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell