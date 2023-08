Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Unbekannter entsorgt tote Kois auf Häckselplatz

Ludwigsburg (ots)

Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt seit Mittwoch (09.08.2023) gegen einen noch unbekannten Mann, der gegen 13.50 Uhr von einem Zeugen dabei beobachtet wurde, wie er auf dem Häckselplatz in Magstadt einen blauen 120 Liter fassenden Müllsack eine Böschung hinunter warf. Als der Unbekannte bemerkte, dass sein Tun aufgefallen war, setzte er sich zügig in seinen weißen Kastenwagen mit Heckfenster und Böblinger Kennzeichen (BB-) und fuhr mit quietschenden Reifen davon. Der Zeuge hingegen zog den schweren Sack die Böschung hinauf, wobei dieser riss und ein weitere schwarzer Sack zum Vorschein kam, in dem insgesamt 14 tote Koi Karpfen lagen. Es handelt sich um bunte Kois, die aufgrund ihrer Größe zwischen 1,5 und 5 Jahren alt gewesen sein dürften. Eine erste Untersuchung erbrachte den Hinweis, dass sie alle aus einem Teich stammen. Der Mann, der die Fische entsorgte, wurde auf 30 bis 35 Jahre geschätzt, hat eine schlanke, sportliche Figur und ist etwa 170 bis 175 cm groß. Er hat kurze dunkle, gewellte Haare und trug ein rotes Oberteil. Die Polizei nimmt unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de Hinweise zu dem Unbekannten und der Herkunft der Fische entgegen.

