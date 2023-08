Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Unfallflucht in der Blankensteinstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag (10.08.2023) zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr in der Blankensteinstraße in Murr ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte auf Höhe Neuer Weg einen BMW vorne links und machte sich anschließend davon. Möglicherweise war der Unbekannte mit einem weißen Fahrzeug unterwegs. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen.

