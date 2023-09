Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Lörzweiler - Mann flüchtet bei Verkehrskontrolle

Mainz (ots)

Einer Zivilstreife der Oppenheimer fiel in der Nacht auf Donnerstag, gegen 2:30 Uhr ein hochwertiges Fahrzeug im Bereich Lörzweiler auf, welches kontrolliert werden sollte. Als der Fahrer beschleunigte, kam es zu einer kurzen Verfolgung bis zu einem Bahnübergang. Dort verließ der Fahrer das Auto und flüchtete in die Gemarkung. Zur Suche nach ihm wurde auch ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera eingesetzt, mit welcher der Verdächtige kurz darauf gefunden und festgenommen werden konnte. Der 22-Jährige befindet sich in Polizeigewahrsam und soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Das hochwertige Fahrzeug wurde offensichtlich kurz zuvor entwendet. Die Gesamtumstände sind nun Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Mainz.

