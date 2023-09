Polizei Bochum

POL-BO: Raubdelikt in Massagesalon: Täter flüchtet auf Fahrrad

Bochum (ots)

Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise - es geht um ein Raubdelikt am Mittwoch, 6. September, in einem Massagesalon an der Castroper Straße 209 in Bochum-Grumme.

Dort hatte sich ein unbekannter Mann gegen 15.50 Uhr unberechtigt Zugang zu einem Abstellraum verschafft. Als die Angestellte (46, aus Bochum) dem Fremden bemerkte, versuchte sie, ihn festzuhalten. Dieser stieß ein abgestelltes Fahrrad in Richtung der Bochumerin und fügte ihr dadurch leichte Verletzungen zu; anschließend stieg er auf ein draußen abgestelltes Fahrrad und flüchtete in Richtung Innenstadt. Der Täter erbeutete Bargeld.

So wird der Täter beschrieben: männlich, 160-170 cm groß, 30-35 Jahre alt, schlank mit "eingefallenem Gesicht", kurze, dunkle Haare. Er trug eine Brille, ein hellgrünes T-Shirt sowie eine graue Stoffhose.

Das zuständige Regionalkommissariat (KK 31) bittet unter der Telefonnummer 0234 909-8105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Hinweise auf die gesuchte Person.

