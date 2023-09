POL-BO: Radfahrer (70) wird unter Transporter eingeklemmt

Bochum (ots) - Bei einem Abbiegeunfall in Bochum-Höntrop am Mittwoch, 6. September, ist eine 58-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 13.25 Uhr in Höhe der Höntroper Straße 67. Ein 52-jähriger Bochumer beabsichtigte von dem dortigen Parkplatz eines Supermarktes nach links in die Höntroper Straße abzubiegen. Aus bislang ...

mehr