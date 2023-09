Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nieder-Olm; Zeugenaufruf nach vorangegangenem Verkehrsunfall mittels E-Scooter mit Personenschaden

Nieder-Olm (ots)

Bereits am 26. Juli 2023 kam es gegen 14:40 Uhr auf dem Feldweg/Fahrradweg parallel der K34 zwischen Zornheim und Nieder-Olm zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Die geschädigte 26-Jährige befuhr mittels E-Scooter den Feldweg, als es etwa auf Höhe des Obsthofes "Zimmer" zu einem Sturz aus bislang ungeklärter Ursache kam. Laut der 26-Jährigen habe sich zum Unfallzeitpunkt an der Örtlichkeit eine Frau mit Kind befunden.

Am 03. September begegneten sich die beiden Frauen auf der Nieder-Olmer Kerb, jedoch ohne dass es zu einer Personalienfeststellung kam.

Die Polizei bittet nun die besagte Frau, sich bei der Polizeiinspektion Mainz 3 zu melden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell