Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei bittet um vorsichtige Fahrweise

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Am Donnerstag (14.09.) dürfen die Schülerinnen und Schüler der Erich-Kästner-Schule in Harsewinkel beweisen, dass sie fit für den Straßenverkehr sind. Für die Viertklässler findet die diesjährige Radfahrprüfung von 08.30 - 10.30 Uhr im öffentlichen Verkehrsraum rund um die Grundschule an der Paul-Keller-Straße statt.

Eine Bitte der Polizei Gütersloh an alle anderen Verkehrsteilnehmenden: Fahren Sie bitte so, wie es die Straßenverkehrsordnung vorschreibt. Insbesondere die Vorfahrtregelung sollte hierbei Beachtung finden.

Danke, dass Sie im Nahbereich der Schule besonders rücksichtsvoll fahren und damit den Kindern auf ihren Fahrrädern eine sichere und unfallfreie Fahrt über ihre Prüfstrecke im Umfeld von Harsewinkel ermöglichen.

Die Schülerinnen und Schüler tragen auffällige Leuchtwesten mit Startnummern.

