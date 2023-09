Polizei Gütersloh

POL-GT: Drei maskierte Täter nach versuchtem Raub flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Freitagabend (08.09., 22.55 Uhr) betraten drei maskierte Täter eine Backstube an der Avenwedder Straße, nahe des Reilmannswegs. Aktuellen Ermittlungen zufolge stießen die drei Räuber zunächst auf eine Mitarbeiterin. Noch bevor sie Forderungen stellten, bemerkten die Täter weitere Mitarbeiter in der Backstube und ergriffen umgehend und ohne Beute zu Fuß die Flucht in Richtung Friedrichsdorf.

Die drei Personen sollen etwa 1,70 - 1,80 Meter groß gewesen sein. Alle waren dunkel gekleidet. Zwei Personen trugen zudem schwarze Rucksäcke bei sich und ein Täter hatte einen stockartigen Gegenstand in der Hand. Lediglich eine der Personen habe gesprochen und sprach akzentfreies Deutsch.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem versuchten Raub machen oder hat verdächtige Beobachtungen zur Tatzeit am Tatort oder in dessen Umgebung gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell