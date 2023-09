Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter Radfahrer kollidiert mit zehnjährigem Radfahrer

Gütersloh (ots)

Halle/ Westf. (MK) - Am Freitagmittag (08.09., 13.30 Uhr) kollidierte ein Radfahrer auf dem Geh- und Radweg des Künsebecker Wegs mit einem zehnjährigen Radfahrer, welcher hierbei leicht verletzt wurde. Etwa in Höhe der Friedlandstraße begegneten sich die beiden Radfahrer. Während der Zehnjährige in Richtung Künsebeck fuhr, kam ihm der Mann auf einem Fahrrad entgegen. Aus unbekannter Ursache kam es zum Zusammenstoß. In der Folge half der Mann dem Jungen noch und fuhr anschließend weiter. Zu einem Personalienaustausch kam es nicht mehr.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfallgeschehen machen? Wer kann Hinweise auf den bislang unbekannten Mann geben, der am Freitagmittag den Geh- und Radweg in Richtung Halle befuhr? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

