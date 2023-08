Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Dieseldiebstahl von Baustellengelände in Dötlingen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Personen haben am Dienstag, 22. August 2023, ein Gelände an der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord aufgesucht und dort versucht, Diesel aus abgestellten Baufahrzeugen zu entwenden. Bei diesem Vorhaben wurden sie vermutlich gestört, so dass sie ohne Diebesgut vom Tatort flohen. Die Polizei sucht Zeugen.

Beamte der Polizei Wildeshausen wurden um 23:20 Uhr von Zeugen alarmiert und fuhren umgehend zum gemeldeten Tatort an der Bundesstraße in Dötlingen. An der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord, die aktuell in Richtung Osnabrück gesperrt ist, stellten sie auffälligen Dieselgeruch fest. Auf einem Bereitstellungsplatz für Baufahrzeuge standen mehrere große, bereits gefüllte Kanister zur Abholung bereit. Im Tank eines Baufahrzeugs steckte noch ein Schlauch, aus dem Diesel floss.

Den Tatort müssen die Tatverdächtigen somit nur kurz vor dem Eintreffen der Polizei verlassen haben. Zeugen, die im Bereich der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

