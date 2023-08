Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Entwendeter Lkw aus Stuhr mit geladenem Diebesgut aus Friesland auf der Autobahn 28 zum Stehen gekommen +++ Tatverdächtige flüchtig +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn waren am Dienstag, 22. August 2023, 08:15 Uhr, auf der Autobahn 28 in Richtung Dreieck Stuhr unterwegs. Im Bereich der Anschlussstelle Hude stand ein weißer Lkw mit offener Ladefläche, der Betriebsmittel verlor. Personen hielten sich am Lkw nicht auf. Die Beamten kontaktierten die Halterfirma, einen Holzhandel aus Stuhr, um sich nach dem Lkw zu erkundigen.

Im Telefonat mit dem Holzhandel zeigten sich die Verantwortlichen überrascht, dass sich der Lkw auf der Autobahn 28 und nicht auf dem Firmengelände befand. Den Diebstahl aus der Nacht bemerkten sie erst jetzt. Nach diesem Telefonat schauten sich die Beamten die transportierten Kabeltrommeln auf der Ladefläche genauer an. An einigen der Kabeltrommeln konnten sie den Aufdruck "Varel" erkennen, so dass sie Kontakt mit den Friesländer Kollegen aufnahmen. Hier waren in der Zeit von Montag, 21. August 2023, 22:00 Uhr, bis Dienstag, 22. August 2023, 06:00 Uhr, Kupferkabel vom Gelände einer Papier- und Kartonfabrik in Varel entwendet worden.

Wer Hinweise zum Diebstahl des Lkws in der Werkstraße in Stuhr, zur Tat in Varel oder zu Personen auf der Autobahn 28 geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise werden durch alle beteiligten Dienststellen angenommen. Der Lkw und die Kabeltrommeln wurden sichergestellt und auf Spuren untersucht.

