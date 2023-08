Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in eine Zahnarztpraxis +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Dienstag, 22. August 2023, gegen 02:30 Uhr, den Notruf der Polizei gewählt, weil er verdächtige Geräusche vom Gelände der Grundschule in der Kantstraße hörte und einen Einbruch befürchtete.

Beim Eintreffen der Polizei floh eine Person und ließ ein Fahrrad, Werkzeug und einen Tresor zurück. Einbruchspuren waren an der Schule nicht zu finden, die Person hatte auf dem Gelände wohl lediglich versucht, den Tresor zu öffnen. Gegen 07:30 Uhr wurde die Polizei dann in eine Zahnarztpraxis in die Weberstraße gerufen, in die in der Nacht eingebrochen wurde. Der aufgefundene Tresor war hier entwendet worden.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die verdächtige Personen in der Nähe der Zahnarztpraxis oder dem Schulgelände gesehen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegengenommen.

