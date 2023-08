Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Trickdiebstahl aus Wohnung +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Falsche Wasserwerker bzw. Polizeibeamte haben sich am Montag, 21. August 2023, unter einem Vorwand Zutritt zu einer Wohnung in Delmenhorst verschafft und die älteren Bewohner bestohlen. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um die wiederholte Sensibilisierung älterer Mitmenschen.

Gegen 13:00 Uhr klingelte es an der Wohnungstür des Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Stadion". Zwei Männer gaben an, von den Stadtwerken zu sein und die Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Während der ältere Bewohner mit einem der Männer in das Badezimmer ging, begleitete seine Ehefrau den zweiten in die Küche. Währenddessen betrat eine dritte Person die Wohnung durch die noch offenstehende Tür und gab sich als Polizeibeamter aus. Er gab vor, die beiden "Handwerker" festnehmen zu wollen. Die Bewohnerin schöpfte Verdacht und wählte den Notruf. Während die drei Männer gegen 13:10 Uhr aus der Wohnung flohen, nahmen sie ein bereitliegendes Sparbuch an sich.

Der ältere Ehemann verfolgte die Männer noch auf die Straße und sah, dass einer in einen schwarzen Kleinwagen stieg, mit dem er in Richtung Düsternortstraße wegfuhr. Die anderen beiden Männer flohen zu Fuß in Richtung Bromberger Straße, wurden von zwei Zeuginnen verfolgt und im Bereich der Tilsiter Straße aus den Augen verloren.

Die männlichen Tatverdächtigen hatten alle einen bräunlichen Hautton und wurden beschrieben als:

1. Handwerker

- ca. 170 cm groß - schlanke Statur - trug eine Jeans - und ein weißes Poloshirt

2. Handwerker

- ca. 180 cm groß - schlanke Statur - trug ein schwarzes Poloshirt

3. Polizist

- ca. 180 - 185 cm groß - kräftige Statur - bekleidet mit einer Jeans - und einer grünen Weste

Wer Personen in der Nähe des Tatortes gesehen hat und weitere Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen. Die Sperrung des Sparkontos erfolgte, bevor unberechtigte Abhebungen vorgenommen werden konnten.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang nochmal um die Sensibilisierung älterer Mitmenschen. Gerade sie sind von Trickdiebstählen aus Wohnungen betroffen. Die Kriminellen

- täuschen dabei eine Notlage vor, die scheinbar eine Hilfeleistung oder Unterstützung durch das spätere Opfer in der Wohnung erforderlich macht - täuschen eine offizielle Funktion vor, die zum Betreten der Wohnung berechtigt - täuschen eine persönliche Beziehung zum Opfer vor und hoffen auf eine Einladung in die Wohnung

Angeblich berechtigte Personen sollten niemals in die Wohnung gelassen werden. Im Zweifel sollten zwingend Angehörige kontaktiert oder die Polizei gerufen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell