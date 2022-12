POL-HB: Nr.: 0767 --Frau verstirbt in der Diskothek

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Huchting, OT Mittelshuchting, Kirchhuchtinger Landstraße Zeit:09.12.2022, 12 Uhr Ein Mann schoss am Freitagmittag in Huchting mit einer Schreckschusswaffe auf einen Passanten und verletzte ihn am Bein. Der Täter konnte festgenommen und in eine Psychiatrie eingewiesen werden. Der 29-Jährige lief durch Mittelshuchting und bedrohte Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmende mit einer ...

mehr