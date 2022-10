POL-SE: Pinneberg - Verkehrsunfall auf der LSE

Bad Segeberg (ots) - Am Wochenende ist es in Tornesch zu zwei Einbrüchen in Kindertagesstätten gekommen. Sowohl im Wachsbleicherweg als auch in der Friedlandstraße drangen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen gewaltsam in die Gebäude ein. In beiden Fällen wurde Bargeld, im Wachsbleicherweg zudem ein Notebook entwendet. Einsatzkräfte der Polizeistation Uetersen nahmen am Montagmorgen entsprechende ...

