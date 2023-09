Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Budenheim - Rheinaue Einbruch in Vereinsheim am Rhein

Budenheim - Rheinaue (ots)

Wie am gestrigen Tag bekannt wurde, war es in der Nacht vom 26.09.-27.09.2023 zu einem Einbruch in das Vereinsgebäude "Wassersportfreunde Budenheim e.V." gekommen. Hierbei wurden neben diversen Werkzeugen und Arbeitsgeräten auch etliche Kästen Wein gestohlen und abtransportiert. Es entstand ein Schaden im höheren vierstelligen Bereich.

Das Vereinsgelände befindet sich am Rhein, zwischen Budenheim und Heidenfahrt und umfasst auch eine Lagerhalle, zu der sich die Täter offensichtlich Zugang verschafft hatten. Aufgrund der Menge des Stehlguts muss davon ausgegangen werden, dass die Einbrecher mittels LKW die Beute abtransportierten. Hierbei müssen sie die Wirtschaftswege genutzt haben, welche in Richtung Rhein verlaufen.

Wer einen verdächtigen Transporter oder LKW auf den Feld- und Wirtschaftswegen zwischen Budenheim und Heidesheim (Heidenfahrt) gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

