Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Hamm: Nach mehreren Raubüberfällen auf Kioske - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Hamm-Mitte/ Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Die Polizei Hamm hat am Freitag, 12. Mai, einen 22 Jahre alten Mann festgenommen, der nun in Untersuchungshaft sitzt. Er ist dringend tatverdächtig, jeweils unter Vorhalt eines Messers zweimal einen Kiosk an der Tondernstraße und einmal einen Kiosk am Caldenhofer Weg überfallen zu haben.

Der Verkäufer des Kiosks an der Tondernstraße erkannte den Mann wieder, als dieser am Freitagmorgen dort erneut Ware kaufen wollte. Als sich der 22-Jährige anschließend vom Kiosk entfernte, alarmierte der 63 Jahre alte Verkäufer die Polizei und folgte dem Tatverdächtigen. Die Einsatzkräfte waren nur kurze Zeit später vor Ort und trafen den Hammer an der Straße "An der Johanniskirche" an.

Bei der anschließenden Personendurchsuchung fanden die Polizisten ein Messer.

Mit einem vom Amtsgericht Hamm erlassenem Durchsuchungsbeschluss konnten die Einsatzkräfte noch am selben Tag weiteres Beweismittel in der Wohnung des Hammers sicherstellen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund ordnete des Amtsgericht Hamm Untersuchungshaft an, der 22-Jährige wurde in die JVA gebracht. (hr)

Hier geht es zu den Pressemeldungen der Kiosküberfälle:

Überfall auf Kiosk vom 2. März, 9.28 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5453647

Erneuter Überfall auf Kiosk vom 6. April, 12.29 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5481457

Versuchter Raub auf Kiosk - Täter flüchtet ohne Beute vom 28. April, 9.08 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5496660

