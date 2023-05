POL-HAM: Festnahme: Drogenfund bei Verkehrskontrolle

Hamm-Rhynern (ots) - Zwei Unbekannte haben Montagabend, 15. Mai, mehrere Energydrinks aus einem Lebensmittelgeschäft am Unteren Heideweg gestohlen und sind geflüchtet. Gegen 20.15 Uhr bemerkte ein Kunde die beiden Männer, die die Ware in Taschen versteckten. Ein Mitarbeiter des Supermarktes sprach die Diebe dann im Kassenbereich an, woraufhin sie flüchteten. Die Unbekannten sind beide geschätzt zwischen 18 und 20 ...

