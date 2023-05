POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 8. Mai bis 14. Mai

Hamm-Mitte (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bodelschwinghstraße Ecke Königgrätzer Straße wurden am Montag, 15. Mai, 18.58 Uhr, drei Personen verletzt. Eine 23-Jährige war in ihrem VW auf der Königgrätzer Straße in Fahrtrichtung Norden unterwegs. Im Kreuzungsbereich kollidierte die Hammerin mit dem Mercedes eines 44-Jährigen, der auf der Bodelschwinghstraße in Richtung Westen fuhr. Die 23-Jährige und der ...

mehr