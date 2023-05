Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bodelschwinghstraße Ecke Königgrätzer Straße wurden am Montag, 15. Mai, 18.58 Uhr, drei Personen verletzt.

Eine 23-Jährige war in ihrem VW auf der Königgrätzer Straße in Fahrtrichtung Norden unterwegs. Im Kreuzungsbereich kollidierte die Hammerin mit dem Mercedes eines 44-Jährigen, der auf der Bodelschwinghstraße in Richtung Westen fuhr.

Die 23-Jährige und der 44 Jahre alte Mann wurden schwer verletzt. Ein 25 Jahre alter Beifahrer, der im VW saß, erlitt leichte Verletzungen. Alle drei wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht, die VW-Fahrerin und der Mercedes-Fahrer werden stationär behandelt. Der 25-Jährige konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Der VW und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. (hr)

