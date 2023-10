Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Beleidigung und Körperverletzung wegen sexueller Orientierung - queerfeindliche Tat

Mainz (ots)

Ein 35-jähriger Mann wurde in der Nacht auf Sonntag wegen seiner sexuellen Orientierung angegriffen und beleidigt. Der Täter ist mit einem schwarzen Porsche Cayenne geflüchtet.

Der 35-jährige Mainzer war kurz nach Mitternacht mit seinem Ehemann in der Mainzer Altstadt, in der Straße "Weihergarten" unterwegs. Sie halten sich dabei an den Händen, als plötzlich ein Auto neben ihnen anhält, der Beifahrer aussteigt und auf sie zukommt. Ohne Anlass beleidigt er den Geschädigten aufgrund dessen angenommener, sexueller Orientierung mit den Worten "Verpiss dich, du Schwuchtel!" und schlägt ihm ansatzlos ins Gesicht. Hierdurch stürzt der Geschädigte zu Boden. Der Täter kehrt zu dem wartenden Auto zurück und steigt in dieses ein. Der unerkannte Fahrer beschleunigt daraufhin, für die sehr engen, örtlichen Verhältnisse sehr stark und entfernt sich mit dem Auto in Richtung Heringsbrunnenstraße / Weißliliengasse. Der Täter wird als ca. 1,70 m groß und schlank beschrieben. Die Tat haben unbeteiligte Zeugen beobachtet. Dennoch bittet die Polizei darum, ähnliche Beobachtungen oder eigene Feststellungen mitzuteilen, um die Gesamtumstände aufzuklären. Die Ermittlungen wegen "Verhetzender Beleidigung" und "Körperverletzung" führt die Polizeiinspektion Mainz 1. Hinweise bitte an Tel.: 06131 - 65 4110 oder per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de.

