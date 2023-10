PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Weitere Baustellen im Hochtaunuskreis von Dieben heimgesucht +++ Auto aufgebrochen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Weitere Baustellen im Hochtaunuskreis von Dieben heimgesucht, Steinbach, Industriestraße / Bad Homburg-Dornholzhausen, Tannenwaldweg, Montag, 02.10.2023, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 05.10.2023

(fh)Wie bereits am gestrigen Tage berichtet, wurden in den vergangenen Tagen in Steinbach und Oberursel Baustellen von Unbekannten heimgesucht. Zu diesen Taten kommen nun zwei weitere aus Bad Homburg-Dornholzhausen und Steinbach. Zwischen Montag und Donnerstag betraten Diebe je ein Baustellengelände im Tannenwaldweg in Dornholzhausen und in der Industriestraße in Steinbach. Im Tannenwaldweg brachen sie einen Baustellencontainer auf und entwendeten Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro. Auch beim zweiten Tatort machten sich die Täter an einem Baustellencontainer zu schaffen und entwendeten einen Drucker sowie einen Computerbildschirm. In beiden Fällen gelang ihnen mit ihrer Beute die Flucht.

Ob die Taten im Zusammenhang mit der Festnahme von Mittwochnacht stehen, wird derzeit von der Kriminalpolizei geprüft.

Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer (06172) 120-0.

2. Auto aufgebrochen,

Königstein, Limburger Straße, Dienstag, 03.10.2023, 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr

(wie) Am Dienstagabend ist in Königstein ein Pkw aufgebrochen und eine Sonnenbrille daraus gestohlen worden. Eine 25-Jährige hatte gegen 20:00 Uhr einen schwarzen BMW X 2 in der Limburger Straße abgestellt. Als sie gegen 21:00 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein Unbekannter die Scheibe der hinteren Tür auf der Fahrerseite eingeschlagen hatte. Aus dem Fahrzeuginnenraum fehlte nun eine schwarze Sonnenbrille der Marke "Boss" im Wert von circa 200 EUR. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 1.000 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06172/120-0 um Hinweise.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell