POL-HG: Räuberischer Diebstahl in Königstein +++ Einbrüche in Waschparks in Oberursel und Wehrheim +++ Verkehrsunfälle mit Radfahrern in Schmitten und Steinbach

Räuberischer Diebstahl

Tatort: Königstein, Limburger Straße 48 Tatzeit: Samstag, 07.10.2023, 16:46 Uhr

Ein 35-Jähriger packte im Lebensmittelmarkt Ware im Wert von etwa 35 Euro zusammen, passierte die Kasse ohne zu bezahlen und begab sich im Anschluss zu seinem auf dem Parkplatz abgestellten Pkw. Zwei Angestellte des Marktes wollten daraufhin den Dieb am Verlassen des Parkplatzes hindern, was ihnen aber nicht gelang, da der Beschuldigte mit dem Pkw davonfuhr.

Im Rahmen der folgenden Ermittlungen konnte der Beschuldigte angetroffen werden. Da er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Versuchter Einbruch in Gewerbe (Zusammenhang mit Tat in Oberursel) Tatort: Wehrheim, Am Erlenbach, Waschpark Tatzeit: Samstag, 07.10.2023, 02:45 Uhr

Drei Täter begaben sich auf das Gelände des Waschparks in Wehrheim. Dort hebelten sie das Fenster zu einem Büro auf. Durch einen Zeugen wurden die Täter bei der weiteren Tatausführung gestört und flüchteten in unbekannte Richtung. Täter 1: athletische Statur, sportlich gekleidet, Nike-Schuhe mit Reflektoren, Kapuzenpullover Täter 2: athletische Statur, sportlich gekleidet, helle Kleidung, Kappe (camouflage) Täter 3: athletische Statur, Nike-Schuhe, Jacke zweifarbig (eine Hälfte hell/ die andere dunkel) Entwendet wurde nichts. Es entstand Sachschaden.

Einbruch in Gewerbe (Zusammenhang mit Tat in Wehrheim) Tatort: Oberursel, Willy-Brandt-Straße, Waschpark Tatzeit: Samstag, 07.10.2023, 04:14 Uhr

Drei männliche Personen brachen mithilfe einer Eisenstange die Tür zum Kontrollraum des o.g. Waschparks in Oberursel auf. Dort gelangten sie zum Waschkartenautomaten und brachen diesen ebenfalls auf, die Münzgeldkassette wurde entwendet. Beim Eintreffen der Polizeistreifen flüchteten die Personen. Zwei der drei Tatverdächtigen konnten im Rahmen der sofortigen Fahndung festgenommen werden. Die dritte Person konnte entkommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter Telefon 06172/1200 zu melden.

Diebstahl von Fahrrad

Tatort: Steinbach, Stettiner Straße Tatzeit: zwischen Freitag, 06.10.2023, 15:00 Uhr und Samstag, 07.10.2023, 07:00 Uhr

Unbekannte Personen verschafften sich Zutritt zu dem Hinterhof des Anwesens des Geschädigten. Dort wurde ein graues Fahrrad der Marke Raleigh aus einem unverschlossenen Schuppen entwendet. Wert des Diebesgutes: 800 Euro Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Oberursel unter Telefon 06171 6240-0 zu melden.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Tatort: Bad Homburg, Oberste Gärten Tatzeit: zwischen Donnerstag, 05.10.2023, 15:00 Uhr und Freitag, 06.10.2023, 08:30 Uhr

Eine unbekannte Person zerkratzte einen abgestellten grauen VW Passat mit einem spitzen Gegenstand auf der gesamten rechten und linken Fahrzeugseite. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Hinweise zum genannten Vorfall bitte an die Polizei Bad Homburg unter Telefon 06172/1200.

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person Unfallort: Schmitten-Niederreifenberg, L3025/Brunhildenstraße Unfallzeit: Samstag, 07.10.2023, 17:15 Uhr

Ein 45-Jähriger aus Kronberg befuhr mit seinem Fahrrad die Brunhildenstraße in Niederreifenberg vom Roten Kreuz kommend. Eine 67-jährige entgegenkommende Fahrerin eines Pkw Ford übersah beim Abbiegen auf den Parkplatz des Lidl-Marktes den bevorrechtigten Radfahrer. Der Radfahrer kollidierte mit dem Pkw, wurde hierdurch schwerverletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Straße war über mehrere Stunden teils voll gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an - für Übersichtsaufnahmen war am Sonntag kurzzeitig ein Hubschrauber im Einsatz. Sachschaden: ca. 20.000 Euro

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unfallort: Steinbach, Sodener Straße Unfallzeit: Freitag, 06.10.2023, 17:46 Uhr

Die 90-jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Pkw die Niederhöchstädter Straße in Fahrtrichtung Sodener Straße. Ein 22-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad die Sodener Straße in Fahrtrichtung Oberhöchstädter Straße. Die 90-Jährige bog, ohne die Vorfahrt des Radfahrers zu beachten, in die Sodener Straße ein und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde hierbei leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in das Krankenhaus in Bad Soden gebracht. Der Sachschaden an Pkw und Fahrrad wird auf 2.650 Euro geschätzt.

