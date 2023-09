Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees- Unfallflucht/ Sattelschlepper streift Strommast

Rees-Haldern (ots)

Am Mittwoch (27.09.2023) gegen 08:40 Uhr begegneten sich auf der Isselburger Straße zwischen Kapellenweg und Hülkenberg zwei gewichtige Fahrzeuge. Der Fahrer (35-jähriger Mann aus Greven) eines blauen LKW wich dem entgegenkommenden Trecker samt Anhänger auf den Grünstreifen aus. Erst nach fast 100 m gelang es dem 35-Jährigen die Zugmaschine wieder auf die Straße zu lenken, der Auflieger jedoch kippte und stieß gegen einen Strommast. Der unbekannte Fahrer des Treckergespanns verließ die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zum Fahrer kann lediglich gesagt werden, dass er "jung" sein soll. Die Bergung des Sattelschleppers war nur durch eine Vollsperrung der Straße möglich und dauerte bis in die Abendstunden 19.30 Uhr. Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell