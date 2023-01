Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Kinderansprecher in Quierschied

Quierschied (ots)

Am 09.01.2022 gegen 15:45 Uhr wurde hiesiger Dienststelle von der Mutter eines 7-jährigen Mädchens mitgeteilt, dass ihre Tochter auf dem Heimweg von der Grundschule von einer unbekannten Frau angesprochen worden sei. Im Rahmen der Befragung des Kindes zusammen mit der Mutter konnte folgender Geschehensablauf in Erfahrung gebracht werden. So sei das Mädchen gegen 15:15 Uhr von der Nachmittagsbetreuung von ihrer Grundschule aus nach Hause gegangen. In der belebten Ortsmitte von Quierschied sei ihr fußläufig eine für sie unbekannte Frau begegnet und habe sie angesprochen. Die Frau habe sie gefragt wie sie heiße und ob sie ein Eis haben wolle. Das habe das Mädchen verneint. Daraufhin habe die Frau gefragt, ob sie ein Hundebaby sehen möchte. Das Mädchen habe der Frau daraufhin nicht weiter geantwortet und habe ihren Heimweg fortgesetzt. Dabei habe sie noch gesehen wie die Frau in entgegengesetzter Richtung weggegangen sei.

