POL-SUL: Vier Insassen eines PKW bei Verkehrsunfall verletzt

Quierschied (ots)

Am Abend des 21.12.2022, gegen 19:40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Neunkircher Straße im Quierschieder Ortsteil Fischbach, bei dem die vier Insassen eines PKW verletzt wurden: Der 72-jähre Fahrer verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Peugeot 207, als er die Neunkircher Straße bergab in Richtung Ortsmitte befuhr und kollidierte zunächst mit einem Zaun an der rechten Fahrbahnseite. Diesen durchbrach er und stürzte mit dem PKW eine ca. 2m hohe Stützmauer hinunter. Der PKW blieb in einem Garten auf der Seite liegen. Der Fahrer wurde durch das Unfallgeschehen schwer verletzt. Seine ebenfalls im PKW befindlich Ehefrau wurde ebenso schwer verletzt. Zwei Kinder (zwei und fünf Jahre), welche im Fond saßen, wurden leicht verletzt. Alle vier Personen konnten sich nicht aus eigener Kraft aus dem Fahrzeug befreien und mussten durch die Feuerwehr gerettet werden. Sie wurden im Anschluss durch den Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Die Neunkircher Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung des PKW durch ein Abschleppunternehmen voll gesperrt.

