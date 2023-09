Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Unfallflucht

Ford Focus auf Parkplatz beschädigt

Weeze (ots)

Am Montag (25. September 2023) zwischen 10:00 und 18:00 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer einen weißen Ford Focus beschädigt, der auf einem Parkplatz an der Loestraße abgestellt war. Es entstand ein Schaden hinten rechts oberhalb des Radlaufs an dem Ford. Der Verursacher flüchtete jedoch, ohne sich weiter darum zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei Geldern bittet daher um Zeugenhinweise unter 02831 1250. (cs)

