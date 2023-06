POL-NE: Fußstreife mit dem richtigen Riecher

Kaarst (ots) - Am Mittwoch (21.06.) wurden der Polizei in Kaarst gleich zwei Fälle von Trickdiebstählen bekannt. Gegenüber von Seniorinnen gaben sich Personen als vermeintliche Handwerker aus und gelangten so in die Wohnungen. Dort entwendeten die Täter gezielt Bargeld und Schmuck, während die ahnungslosen Geschädigten abgelenkt wurden. Um 11:00 Uhr am Mittwoch klingelte ein unbekannter Mann an der Haustür einer ...

mehr