Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mordkommission ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung mit spitzem Gegenstand

Grevenbroich (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach sowie der Polizei:

In der Nacht zu Dienstag (20.06.) erschien ein verletzter Mann in einem Krankenhaus in Grevenbroich. Der 24-Jährige gab an, mit einem spitzen Gegenstand angegriffen worden zu sein. Der Verletzte schilderte, zu Fuß im Bereich des Bahnhofs Grevenbroich unterwegs gewesen zu sein. An der Bahnhofsrückseite (Merkatorstraße) sei ihm ein unbekannter Mann entgegengekommen, der ihn unvermittelt trat. Der Fremde habe ihm, nachdem der Geschädigte sich gewehrt habe, mit einem spitzen Gegenstand zusätzlich an der Schulter verletzt. Der Angegriffene flüchtete daraufhin und suchte später das Krankenhaus auf, um die Verletzung an seiner Schulter untersuchen zu lassen.

Wohin sich der Tatverdächtige entfernte, ist daher nicht bekannt.

Es soll sich um einen Mann im Alter zwischen 24 und 27 Jahren, circa 175 Zentimeter groß, mit Schnäuzer und Ziegenbart, weißer Hautfarbe, grünen Augen mit geweiteten Pupillen und hellbraunen Haaren gehandelt haben. Der Gesuchte sei mit einer schwarzen "North Face" Jacke, einem weißen Hut mit "Rundkrempe" (Fischerhut), einer schwarzen Jogginghose mit Guccistreifen, einem weißen Shirt sowie schwarzen Sneakern "Nike Air Max 720 mit bunten Streifen bekleidet gewesen.

Eine Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt.

Eine Mordkommission unter Leitung des PP Düsseldorf hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernommen und wendet sich an die Bevölkerung. Wer hat etwas gesehen oder kann sachdienliche Hinweise geben? Hinweise nimmt die Polizei Düsseldorf unter der Rufnummer 0211 / 870 0 entgegen.

Presseanfragen zum Ermittlungsverfahren sind an die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach zu richten.

