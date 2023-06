Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Handwerker schlagen doppelt zu

Kaarst (ots)

Am Mittwoch (21.06.) wurden der Polizei in Kaarst gleich zwei Fälle von Trickdiebstählen bekannt.

Gegenüber von Seniorinnen gaben sich Personen als vermeintliche Handwerker aus und gelangten so in die Wohnungen. Dort entwendeten die Täter gezielt Bargeld und Schmuck, während die ahnungslosen Geschädigten abgelenkt wurden.

Um 11:00 Uhr am Mittwoch klingelte ein unbekannter Mann an der Haustür einer 101-jährigen Seniorin auf dem Rehweg in Kaarst. Der Mann gab vor, den Stromzähler ablesen zu müssen, worauf die Kaarsterin den Mann in die Wohnung ließ. Der vermeintliche Handwerker fragte nach speziellen Dokumenten, sodass die Seniorin diese für den Mann suchte. Als die Rentnerin abgelenkt war, entwendete der Mann unbemerkt den Inhalt einer Geldkassette und eine goldene Armbanduhr. Der Täter konnte durch die Seniorin als männlich, circa 190 Zentimeter groß und mit europäischem Aussehen beschrieben werden. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verlief bisher negativ.

Gegen 14:00 Uhr erging es einer 85-jährigen Bewohnerin des Freesienweg in Kaarst ähnlich. Hier stellte sich ein Mann, der sich als Wasserwerker ausgab, vor, und gelangte so in die Wohnung. Als die 85-Jährige auf Anweisung die Wasserhähne der Wohnung aufdrehte, entwendete der Mann aus einer Geldkassette Bargeld und entkam danach unbemerkt. Die Seniorin konnte den Täter wie folgt beschreiben: Es habe sich um einen Mann im Alter von 25 bis 30 Jahren und einer Körpergröße von 170 bis 175 Zentimeter gehandelt. Bei Tatausführung habe der Mann eine schwarze Kappe, einen schwarzen Pullover und eine lange schwarze Hose getragen. Auch hier verliefen die Fahndungsmaßnahmen bisher ergebnislos.

Die Ermittlungen übernahm in beiden Fällen das Kriminalkommissariat 12. Es werden Zeugen gesucht. Sollten Ihnen die beschriebenen Männer aufgefallen sein, oder sollten Sie gar selber Besuch von diesen bekommen haben, wenden Sie sich bitte telefonisch unter der Telefonnummer 02131-3000 an die Polizei.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei dringend: Lassen Sie nur Handwerker in ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben, bzw. die über die Hausverwaltung angekündet worden sind. Weitere Informationen zum Schutz gegen Betrugsmaschen finden Sie hier: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell