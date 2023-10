PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Großraumlimousine gestohlen +++ Betrüger gibt sich als Mitarbeiter von "PayPal" aus +++ Betrug kann verhindert werden +++ Kanaldeckel ausgehoben +++ Fahrradcodieraktion

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Großraumlimousine gestohlen,

Oberursel-Stierstadt, Fuchstanzstraße, Dienstag, 10.10.2023, 07:00 Uhr bis 12:30 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen haben Fahrzeugdiebe in Oberursel-Stierstadt zugeschlagen. Um 12:30 Uhr fehlte von einem in der Fuchstanzstraße geparkten blauen Chrysler Grand Voyager mit dem Kennzeichen "HG-O 474" jede Spur. Zuletzt hatte dieser noch gegen 07:00 Uhr vor dem Wohnhaus der Besitzer gestanden. Wie es den unbekannten Dieben gelang, das Fahrzeug zu stehlen, ist bislang nicht näher bekannt.

Die Ermittlungen in der Sache leitet die Kriminalpolizei in Bad Homburg, welche Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegennimmt.

2. Betrüger gibt sich als Mitarbeiter von "PayPal" aus, Oberursel, Montag, 09.10.2023

(he)Am Montagnachmittag kontaktierten Betrüger am Telefon einen Oberurseler und erbeuteten durch ihre geschickte Gesprächsführung schlussendlich über 4.000 Euro. Der Geschädigte wurde mit unterdrückter Nummer angerufen und der Anrufer gab sich als Mitarbeiter eines Zahlungsdienstleisters aus. Dieser führte aus, dass es aktuell Sicherheitsprobleme gäbe. Um diese zu beheben, solle der Angerufene den Anweisungen des angeblichen Mitarbeiters folgen. Während des Telefonats wurde das Opfer aufgefordert, verschiedene Überweisungen zu tätigen. Im Glauben das Richtige zu tun, wurde dies auch durchgeführt.

Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Firma wird Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

3. Betrug kann noch verhindert werden,

Kronberg im Taunus, Schönberg, Dienstag, 10.10.2023, 16:30 Uhr

(he)Dank einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin wurde am gestrigen Dienstag eine Seniorin aus Kronberg vor einem großen finanziellen Schaden bewahrt. Ein älteres Ehepaar erhielt am Nachmittag einen Anruf, bei dem sich der Anrufer als Polizeibeamter ausgab und erklärte, dass die Tochter des Hauses einen Unfall verursacht habe. Da hierbei ein Mensch zu Tode gekommen sei, habe "eine Staatsanwältin des Amtsgericht Königstein" eine Kaution von 40.000 Euro verhängt. Verängstigt wollte die Mutter natürlich ihrer Tochter helfen und fuhr zur nächsten Bank. Hier witterte eine Bankmitarbeiterin Verdacht und klärte die Seniorin auf. Ohne Geld abgehoben zu haben trat die Frau wieder den Heimweg an, wo der Ehemann immer nach am Telefon von den Betrügern "bearbeitet" wurde. Seine Frau beendet nun natürlich das Telefonat und ignorierte weitere Anrufe.

Die Betrüger spielen bei dieser Art von Anrufen immer mit den Ängsten der Opfer und setzen auf deren uneingeschränkte Hilfsbereitschaft gegenüber Verwandten und Bekannten! Durch die zunächst beängstigende Nachricht soll Stress erzeugt und ein klares, reflektiertes Denken verhindert werden. Schenken Sie solchen Geschichten keinen Glauben. Weder die Polizei noch andere Behörden werden telefonisch von Ihnen die Bezahlung eines Geldbetrages, ganz egal aus welchem Grund, fordern. Und eine Übergabe auf der Straße kann natürlich ebenfalls niemals rechtens sein. Beenden Sie solche Telefonate sofort; ansonsten haben Sie schlechte Karten, sich aus den Psychospielchen der Täter wieder zu befreien. Rufen Sie selbst mit der Ihnen bekannten Nummer die Angehörigen an, denen Sie angeblich helfen sollen. Dann werden Sie schnell feststellen, dass keine Notlage vorliegt! Weitere Informationen zu verschiedensten Betrügereien finden sie unter www.polizei-beratung.de

4. Kanaldeckel ausgehoben,

Friedrichsdorf, Am Viadukt, Festgestellt: Samstag, 07.10.2023, 07:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte mehrere Kanaldeckel in Friedrichsdorf entfernt. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Am Samstagmorgen stellten Passanten fest, dass im Bereich der Tiefgaragenausfahrt am "Taunus Carre" insgesamt fünf Kanaldeckel aus den entsprechenden Fassungen ausgehoben und entfernt worden waren. Die Deckel wurden im Nachgang in der Prof.-Wagner-Straße und in der Straße Rohrwiesenweg aufgefunden. Da das Entfernen der Deckel eine Gefährdung des Straßenverkehrs darstellt, wurde von der Polizei ein Verfahren eingeleitet.

Die Polizei in Bad Homburg nimmt Hinweise zu den Verursachern unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

5. Fahrradcodieraktion in Kronberg

Mittwoch, 18.10.2023, 10:00 - 16:00 Uhr 61476 Kronberg, Berliner Platz 3-5

Das Polizeipräsidium Westhessen führt mit der Stadt Kronberg erneut eine gemeinsame Fahrradcodieraktion durch. Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, ihre Räder kostenlos codieren zu lassen. Die Aktion findet am Mittwoch, 18.10.2023 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr auf dem Berliner Platz in den Räumlichkeiten der Tourist-Information statt. Anmeldungen nimmt der "Schutzmann vor Ort", Herr Polizeihauptkommissar Falk Bonfils ausschließlich am Montag, 16.10.2023 jeweils von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr unter der Rufnummer 06174/9266-16 entgegen. Eine vorherige Anmeldung wird dringend empfohlen, da die Plätze begrenzt sind! Bei der Codierung wird eine individuelle Buchstaben-/Zahlenkombination in den Rahmen des Rades graviert, welche verschlüsselte Informationen zur Besitzerin oder dem Besitzer des Fahrrades enthält. Fundämter und Polizeidienststellen können diese Nummer "übersetzen", so dass das Rad bei einem Auffinden eindeutig seiner rechtmäßigen Eigentümerin oder seinem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet werden kann. Neben dem positiven Effekt, potenzielle Diebe abzuschrecken, bietet die Codierung zudem eine erhöhte Chance, ein gestohlenes Fahrrad seiner ursprünglichen Besitzerin oder Besitzer wieder zurückzubringen. Ultraleicht-Räder sowie Fahrräder mit einem Carbon-, Kevlar- oder Titanrahmen können bauartbedingt nicht codiert werden. Die Codierung erfolgt mit einem Nadelpräger, wodurch die Oberfläche des Rahmens beschädigt wird. Durch die Prägung kann die Garantie des Herstellers für das Fahrrad erlöschen. Benötigt werden für die Codierung neben dem Fahrrad ein Personalausweis und der Eigentumsnachweis wie z. B. die Kaufrechnung für das zu codierende Fahrrad. Bei Pedelecs oder E-Bikes bitte den Batterieschlüssel nicht vergessen! Natürlich stehen Ihnen die Polizeibeamtinnen und -beamten an dem Tag auch für Fragen rund um das Thema Fahrradsicherheit, besonders in den Bereichen der Diebstahlsicherung und der Sicherheit im Straßenverkehr, zur Verfügung. Es wird empfohlen, vor dem Besuch der Aktion zu Hause die Rahmennummer des Rades mit der Nummer auf der Rechnung abzugleichen, da diese erfahrungsgemäß oft nicht übereinstimmen und eine Codierung dann nicht stattfinden kann.

