Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mann randaliert in Wohnung - Mehrfamilienhaus vorübergehend evakuiert

Iserlohn (ots)

Ein 40-jähriger Mann hat heute Nacht einen Polizeieinsatz in der Duisbergstraße ausgelöst.

Nachdem er bereits am Nachmittag in seiner Wohnung randaliert und von der Polizei zur Ruhe ermahnt wurde, benachrichtigten Nachbarn gegen 20 Uhr erneut die Polizei. Sie berichteten von lauten Knallgeräuschen und dass der Mann lautstark Drohungen ausstoße. Beim Eintreffen der Polizei war nicht klar, ob sich der 40-Jährige weiter in seiner Wohnung aufhielt. Aus der Wohnung kamen verdächtige Geräusche, deren Ursache nicht zu klären war. Eine mögliche Gefahr für die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnte zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Deshalb evakuierten Polizei und Feuerwehr das Gebäude, in dem 13 Personen gemeldet sind. Die Bewohner wurden in einem Bus weggefahren. Die Polizei sperrte den Bereich rund um das Gebäude. Eine Suche nach dem 40-Jährigen im Nahbereich verlief ohne Ergebnis. Kurz nach 0 Uhr meldete sich der Gesuchte in einer psychiatrischen Klinik und wurde dort auf freiwilliger Basis aufgenommen. Er verhielt sich kooperativ. SE-Kräfte öffneten die Tür und konnten die Ursache der Geräusche aufklären: Der 40-Jährige hatte die Wohnung Hals über Kopf verlassen und den Staubsauger laufen gelassen. (cris)

