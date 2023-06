Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Graffiti-Schmierereien und Metalldiebstahl

Iserlohn (ots)

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen besprühten unbekannte Täter einen Sichtschutzzaun und ein Verkehrszeichen an der Bertha-von-Suttner-Straße mit Graffiti. Wer hat die Täter gesehen? Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (dill)

Einbrecher drangen vermutlich in der Nacht zu heute gewaltsam in eine Firma an der Gennaer Straße ein. Hieraus entwendeten sie Gitterboxen sowie Metallmaterial. Wer hat zwischen gestern, 15 Uhr, und heute, 6 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld gesehen? Hinweise nimmt die Wache Letmathe entgegen. (dill)

