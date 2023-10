POL-WI: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Westhessen und der Landeshauptstadt Wiesbaden: Versammlung am 04.11.2023 auf dem Dern'schen Gelände

Wiesbaden (ots) - 1. Fahrzeug brennt erneut, Mainz-Kastel, Färcherweg, 29.10.2023, 13.35 Uhr (pl)Nachdem es bereits am frühen Samstagmorgen im Färcherweg in Mainz-Kastel zu einem Fahrzeugbrand gekommen war, brannte das betroffene Auto am Sonntagnachnachmittag erneut. Das Feuer wurde am Sonntag gegen 13.35 Uhr ...

mehr