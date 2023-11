Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zwei Wohnungen von Einbrechern heimgesucht +++ Wertsachen im Visier von Autoaufbrechern +++ Unfälle mit Verletzten

Wiesbaden (ots)

1. Zwei Wohnungen von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Schubertstraße und Kapellenstraße, 01.11.2023, 16.20 Uhr bis 18.00 Uhr,

(pl)Am späten Mittwochnachmittag wurden in Wiesbaden zwei Wohnungen von Einbrechern heimgesucht. In der Schubertstraße verschafften sich Täter zwischen 16.20 Uhr und 18.00 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zur Souterrainwohnung eines Mehrfamilienhauses. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und ergriffen mit erbeuteten Schmuckstücken, Bargeld sowie einer Porzellanfigur die Flucht. Ebenfalls durch ein aufgehebeltes Fenster brachen Unbekannte gegen 18.00 Uhr in eine Wohnung in der Kapellenstraße ein und durchsuchten einige Zimmer. Bei dem Einbruch wurde offensichtlich nichts entwendet. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Wertsachen im Visier von Autoaufbrechern, Wiesbaden, Hohenlohestraße, 31.10.2023, 19.00 Uhr bis 01.11.2023, 08.00 Uhr,

(pl)Eine Frau musste am Mittwochmorgen in Wiesbaden leider die Erfahrung machen, dass Wertsachen besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollten. Autoaufbrecher drangen in der Nacht zum Mittwoch auf bislang unbekannte Weise in den Innenraum eines in der Hohenlohestraße abgestellten Pkw ein und ließen hieraus eine Handtasche, eine Geldbörse, eine hochwertige Jacke sowie eine Sonnenbrille mitgehen. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

3. Zusammenstoß zweier Fahrzeuge - 44-jähriger Autofahrer schwer verletzt, Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße, 01.11.2023, 21.30 Uhr,

(pl)Bei einem Verkehrsunfall wurden am Mittwochabend in der Hochheimer Straße zwei Fahrzeuge erheblich beschädigt und ein 44-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Der 44-Jährige bog gegen 21.30 Uhr mit einem Mercedes von einem Tankstellengelände nach rechts auf die Hochheimer Straße ein und kollidierte hierbei mit dem Ford Focus eines vorfahrtberechtigten 33-jährigen Autofahrers. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Autos erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Mercedesfahrer musste schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Fords erlitt leichte Verletzungen. Aufgrund des Verdachtes einer Trunkenheitsfahrt wurde bei dem 44-Jährigen im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt.

4. Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Auto verletzt, Wiesbaden-Biebrich, Armenruhstraße, 01.11.2023, 19.30 Uhr,

(pl)Eine 74-jährige Fußgängerin wurde am Donnerstagmittag in der Armenruhstraße beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Die Fußgängerin überquerte gegen 19.30 Uhr an einer grünen Fußgängerampel die Fahrbahn, als sie von dem Pkw eines nach links abbiegenden 55-jährigen Autofahrers erfasst wurde und auf den Boden stürzte. Hierbei erlitt die 74-Jährige Verletzungen aufgrund derer sie in ein Krankenhaus gebracht wurde.

