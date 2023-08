Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall auf Bundesautobahn 61 mit acht beteiligten Personen

Mönchengladbach-Güdderath, 25.08.2023, 14:55 Uhr, BAB 61 (ots)

Am heutigen Nachmittag ereignete sich auf der Bundesautobahn 61 in Fahrtrichtung Venlo, in Höhe der Anschlussstelle Güdderath, ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen und insgesamt acht betroffenen Personen. Bei dem Zusammenstoß wurden zwei Personen leicht verletzt, darunter ein Kind. Aus Sicherheitsgründen wurde das Kind zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus St. Elisabeth gebracht. Die Feuerwehrkräfte leisteten vor Ort Erste Hilfe und kümmerten sich um die Betreuung der Verletzten. Zusätzlich wurden Maßnahmen zur Verkehrssicherung durchgeführt, um weitere Unfälle zu verhindern. Die Autobahn 61 musste für die Dauer der Rettungsarbeiten teilweise gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Wanlo der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Christian Küppers

