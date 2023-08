Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Überörtliche Hilfeleistung der Höhenrettungsgruppe: Feuerwehr Mönchengladbach unterstützt bei Rettung einer abgestürzten Person in Jüchen

Mönchengladbach-Jüchen, 25.08.2023, 17:35 Uhr, Jülicher Straße (ots)

Am heutigem Nachmittag wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einer überörtlichen Hilfeleistung in Jüchen alarmiert. Eine Person war nach heftigen Regenfällen in einen ca. 4 Meter tiefen, unterspülten Hohlraum neben ihrem Wohnhaus gestürzt. Um die örtlichen Einheiten der Feuerwehr Jüchen bei der Rettung der abgestürzten Person zu unterstützen, wurden die Höhenretter der Feuerwehr Mönchengladbach und ein Rettungshubschrauber hinzugezogen. Nach ca. 50 Minuten konnte die Frau erfolgreich von den Höhenrettern aus dem Hohlraum befreit werden. Anschließend wurde sie mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus der Maximalversorgung transportiert, um dort weitergehend medizinisch versorgt zu werden. Durch die gute Zusammenarbeit beider Feuerwehren konnte die Rettung der abgestürzten Person zügig und erfolgreich durchgeführt werden.

Im Einsatz waren die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Mönchengladbach sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Abschnittsleiter Höhenrettung: Brandoberinspektor Christian Küppers

