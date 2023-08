Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand in einer Unterverteilung

Mönchengladbach-Mühlfort, 20.08.2023, 19:55, Heinrich-Justen-Straße (ots)

Am Abend des 20.08.2023 erreichte die Leitstelle der Feuerwehr ein Notruf aus einem Wohnhaus. Eine elektrische Unterverteilung im Treppenraum hatte sich entzündet und es kam zu heftigen Kurzschlüssen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich die Bewohner größtenteils außerhalb des Gebäudes. Im 2. Obergeschoss stand eine Bewohnerin am Fenster. Der Fluchtweg über den Treppenraum war für Sie durch den Brand und die Rauchentwicklung abgeschnitten. Die Person war in der Wohnung jedoch nicht unmittelbar von Feuer oder Rauch bedroht. Schnell dämmten die Einsatzkräfte den Brand mit einem Kohlendioxidlöscher ein. Nach kurzer Zeit war der Brand unter Kontrolle. Der Treppenraum wurde mit einem Hochleistungslüfter von Rauchgasen befreit. Im Anschluss schaltete der zuständige Energieversorger das Gebäude stromlos. Alle Bewohner konnten zurück in ihre Wohnungen.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Freiwillige Feuerwehr Einheit Rheydt, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Sascha Göddertz

